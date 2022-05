Westdeutsche Meisterschaften in Neuss : Wettkampf-Comeback der Kanuten auf der Erft

Neuss Jede Menge los war auf der Erft an der Gnadentaler Mühle, als dort nach langer Pause die Landesmeisterschaften ausgetragen wurden. Viele Erfolge gab‘s für den WSC Bayer Dormagen.

„Nach so langer Wettkampfpause an der Erft war’s wirklich richtig toll dieses sportliche Event mitzugestalten und zu sehen, wie viel Freude dieser Sport und die Gemeinschaft macht“, resümierte Ute Konrad, Mitorganisatorin und mit dem Kanuvirus infizierte Wettkampfteilnehmerin. Die vielen bunten Boote und Kanutinnen und Kanuten von 10 bis 60 Jahren auf der Erft an der Gnadentaler Mühle bei herrlichem Wetter waren ein toller Anblick. Gleich zweimal Gold konnte sich Jeffrey Piontek umhängen. In der Altersklasse der Senioren A setzte er sich an die Spitze des Starterfeldes und mit seiner langjährigen Mixed-Partnerin Marie Gottowik siegte er souverän im Kanadier Zweier (CII). Den dritten Platz erreichte er dann noch in der Leistungsklasse im Kanadier Einer (CI). Gottowik verpasste nur ganz knapp die Goldmedaille in der Damenleistungsklasse im Kajak. Mit einer halben Sekunde Rückstand auf die Schwerterin Jannemie Panzlaff holte sie Silber vor Liv Konrad ebenfalls vom WSC. Im selben Rennen fuhr Trainerin Katharina Peter auf Rang sieben.

Marten Konrad war bei den Junioren im Kajak erfolgreich. Mit zwei Sekunden Vorsprung setzte er sich an die Spitze und siegte vor Jonas Büchner aus Schwerte, mit dem er am Wochenende in Augsburg um den Einzug in die Nationalmannschaft konkurriert. Auch Rolf Pohlen konnte sich freuen. Er gewann in der Altersklasse D, den über Sechzigjährigen, in einem stark besetzten Feld. Als Dritte der Familie Konrad reihte sich Mutter Ute in den Medaillenreigen ein. Gemeinsam mit Rüdiger Hübbers vom Neusser KC Neuss konnte sie sich im CII Mixed über die Silbermedaille freuen. Im Einzelrennen wurde sie Sechste. Ehemann Stefan, Sportwart vom WSC, war mit seinem neunten Platz bei den Senioren C nicht ganz zufrieden.