Basketball-Aufstiegsrunde : Rheinberg plant für die Oberliga

Rheinbergs Korbjäger werden mit großer Wahrscheinlichkeit in der nächsten Saison in der Oberliga auflaufen. Foto: Verein

Rheinberg Den TuS 08-Basketballern ist der zweite Tabellenplatz nach dem Heimsieg in der Aufstiegsrunde über die Yu-Baskets Sini nicht mehr zu nehmen. Ausgelassen feiern wollte die Mannschaft um Kapitän Thomas Schrader aber noch nicht.

Die Basketballer des TuS 08 Rheinberg haben nach dem 83:62 (51:31)-Erfolg vor heimischer Kulisse über die Yu-Baskets Sini aus Wuppertal auf den Oberliga-Aufstieg angestoßen. Der Jubel fiel aber verhalten aus. „Wir möchten vom Verband erst schwarz auf weiß die Info haben, dass wir es tatsächlich als Tabellenzweiter geschafft haben“, sagte Kapitän Thomas Schrader. Durch den deutlichen Sieg im vorletzten Spiel der Aufstiegsrunde ist dem TuS 08 der zweite Platz nicht mehr zu nehmen. Die große Aufstiegssause ist für den 14. Mai geplant. Dann geht‘s zum Spitzenreiter SW Essen III. Der Tabellenführer kann nicht aufsteigen, weil die „Zweite“ des Klubs schon in der Oberliga aufläuft. Und bis dahin hofft Schrader, dass das Aufstiegsangebot des Verbands in schriftlicher Form vorliegt.

Gegen die Yu-Baskets Sini war den Hausherren direkt anzumerken, dass sie die Schlappe in der Vorwoche gegen den PSV Wuppertal wieder gut machen wollten. Schrader: „All das, was in dieser Partie gefehlt hat, war diesmal da. Treffsicherheit von Außen, schnelle Verteidigung und vor allem Teambasketball.“ Einen Sechs-Punkte-Vorsprung nach den ersten zehn Minuten baute der TuS 08 bis zur Pause auf 20 Zähler aus. Diese Führung ließ sich das erfahrene Team dann nicht mehr nehmen und konnte im Schlussviertel auch seine Reservisten spielen lassen.