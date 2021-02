Inzidenz-Wert bei 58,4 : Zahl der Corona-Todesfälle steigt im Rhein-Kreis Neuss auf 241

Rhein-Kreis Neuss Im Rhein-Kreis Neuss ist die Zahl der Todesopfer auf 241 gestiegen. Aktuell sind 556 Menschen mit dem Virus infiziert. Bei 22 Fällen wurde die britische Mutation nachgewieen, in einem Fall wurde die südafrikanischen Viruslinie entdeckt.

In den Corona-Testzentren Neuss und Grevenbroich sowie durch die mobilen Testteams sind in der vergangenen Woche 1002 Testungen vorgenommen worden, in der Vorwoche waren es 1544. Seit dem 11. März wurden hier insgesamt 48545 Testungen durchgeführt, von denen bislang 5689 positiv waren. Die Zahlen umfassen nicht die Testungen in Arztpraxen und Krankenhäusern im Kreisgebiet sowie von Reiserückkehrern an Flughäfen oder Grenzstationen.