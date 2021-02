2. Handball-Bundesliga : Wintereinbruch bremst den TSV Bayer Dormagen aus

Dormagen Das für Sonntag geplante Spiel der Dormagener Zweitliga-Handballer bei der DJK Rimpar Wölfe ist ausgefallen. Kurz vor der Abfahrt einigten sich alle Beteiligten auf eine Verlegung. Schon am Mittwoch könnte ein neuer Versuch unternommen werden.

Eigentlich wollte Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen am Sonntag aus der WM-Pause in den Rest der laufenden Saison einsteigen. Der starke Lauf aus dem Dezember mit dem abschließenden Unentschieden (24:24) daheim gegen den heißen Titelkandidaten VfL Gummersbach sollte fortgesetzt und mit dem ersten Auswärtssieg gegen die DJK Rimpar Wölfe gekrönt werden. Doch dieses Mal war es nicht das Corona-Virus, das den Bayer-Handballern wie schon häufiger im vergangenen Jahr kurz vor Spielbeginn einen Strich durch die Rechnung machte, dieses Mal führte der heftige Wintereinbruch zu Absage des Gastspiels in Rimpar.