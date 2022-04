„Weitgehend symptomfrei“ : Düsseldorfer Oberbürgermeister Stephan Keller hat Corona

Düsseldorf Der 51 Jahre alte Politiker ist laut einer Mitteilung weitgehend symptomfrei. Er will von zu Hause aus arbeiten. Die Stadt Düsseldorf behält derweil wegen der weiterhin hohen Infektionszahlen die Maskenpflicht in ihren Gebäuden bei.

Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie das städtische Amt für Kommunikation am Abend mitteilte, sei der tägliche Selbsttest des Verwaltungschefs am Sonntag positiv gewesen. Ein PCR-Test habe den Befund später bestätigt.

Angesichts der immer noch hohen Zahl an Neuinfektionen schreibt die Stadt Düsseldorf derweil in den städtischen Verwaltungsgebäuden und Kulturinstituten – also unter anderem Oper und Schauspielhaus – weiterhin das Tragen einer medizinischen Maske vor. Die Stadt hat eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen, die ab Montag bis zum 8. Mai gilt. Schilder an den Eingängen der Gebäude weisen auf die Maskenpflicht hin. Die generelle Vorgabe des Landes für eine Maskenpflicht ist ausgelaufen. Die Stadt reagiert nun mit einer Entscheidung alleine für Düsseldorf.