Dormagen in der 2. Handball-Bundesliga : Weitere Spieler verlassen den TSV

Benjamin Richter verlässt die Handballer des TSV. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Beim Handball-Zweitligisten werden die Verträge von Benjamin Richter und Pascal Noll nicht verlängert. Der Nachholtermin für die am Sonntag ausgefallene Partie in Rimpar steht fest.

Nach dem wegen des Wintereinbruchs am Sonntag abgesagten Spiel in Rimpar bekommt die Woche für den Handball-Zweitligisten TSV Bayer Dormagen nun doch keinen zusätzlichen Stressfaktor. Nachgeholt wird die Partie bei den Wölfen nämlich nicht, wie auch angedacht, schon am Mittwoch, sondern erst am Dienstag, 23. Februar. So kann sich TSV-Coach Dusko Bilanovic mit seiner Mannschaft ganz gezielt auf das nächste Heimspiel am Freitag (19.30 Uhr) gegen den ThSV Eisenach vorbereiten.

Derweil arbeitet die sportliche Führung der Dormagener weiter am Kader für die nächste Saison. Nachdem zuletzt verkündet worden war, dass der Vertrag mit Torwart Sven Bartmann nicht verlängert wird, gab der TSV am Montag die Trennung von zwei weiteren Akteuren bekannt. Nach drei Jahren wird Rückraumspieler Benjamin Richter den Verein verlassen. Linksaußen Pascal Noll, der 2019 nach zwei Jahren in Saarlouis an den Höhenberg zurückgekehrt war, bekommt ebenfalls kein neues Arbeitspapier.

Unabhängig von der Entscheidung des Handball-Zweitligisten hatte Benjamin Richter den Wunsch, andere Schwerpunkte zu setzen: „Ich bin in der Schlussphase meiner Ausbildung und habe vor, sobald wie möglich meine Referendariatszeit an einem Berufsbildungszentrum zu beginnen. Mit den zumeist acht Trainingseinheiten in der Woche ist das nicht zu leisten“, sagt der künftige Lehrer, der im August 30 Jahre alt wird. Auch wenn er sportlich kürzertreten will, so hat er aber schon vor, noch einige Jahre auf einem relativ hohen Niveau zu spielen. „Bis Ende der Saison werde ich natürlich alles geben, um mit dem tollen Team den einstelligen Tabellenplatz zu halten.“