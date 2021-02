Mehr Impfungen im Rhein-Kreis : Kreis erhält 3257 Astra-Zeneca-Impfdosen

Rhein-Kreis Dieser zusätzliche Impfstoff ist für Personen von 18 bis 64 Jahre aus der Priorisierungsstufe 1. Für die Abstimmung der Impftermine für diesen Personenkreis ist der Rhein-Kreis zuständig.

Er weist darauf hin, dass die Impfung vor dem Hintergrund der zunehmenden Ausbreitung von Virus-Mutationen sowie weiter hohen Infektionszahlen an Bedeutung gewinne. „Wir sind gut vorbereitet und werden den Impfstoff in unserem Impfzentrum kurzfristig an Berechtigte impfen“, kündigt Petrauschke an. Da bei diesem Impfstoff eine Zweitimpfung erst nach neun Wochen erfolgen soll, können die jetzt angekündigten Impfdosen im vollen Umfang für Erstimpfungen verwendet werden. „Ist der Impfstoff da“, so Kreissprecher Benjamin Josephs, „werden alle acht Impfstraßen des Impfzentrums in der Hammfeldhalle in Betrieb genommen.“