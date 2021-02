Zentrum im Rhein-Kreis Neuss : Was bei der Corona-Impfung zu beachten ist

Das Corona-Impfzentrum des Rhein-Kreises Neuss befindet sich in der Turnhalle („Hammfeldhalle“) des Berufskollegs für Technik und Informatik (BTI) in Neuss. Foto: Simon Janßen

Neuss Wer einen Termin im Impfzentrum hat, kann sich im Vorfeld vorbereiten. Auch mit Blick auf Dokumente. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Am Montag starten im Impfzentrum des Rhein-Kreises die Corona-Schutzimpfungen für die Über-80-Jährigen, die zu Hause leben. Das Impfzentrum befindet sich in der Turnhalle („Hammfeldhalle“) des Berufskollegs für Technik und Informatik (BTI) am Hammfelddamm in Neuss. Bei Google Maps ist die angrenzende Anton-Kux-Straße als Adresse hinterlegt.