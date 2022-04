Generalsekretär der FDP : Djir-Sarai will dem Rhein-Kreis treu bleiben

Bijan Djir-Sarai (Mitte) erhielt auf dem Parteitag der Liberalen in Berlin 521 der 585 abgegebenen Stimmen und damit 89 Prozent. Foto: dpa/Michael Kappeler

Rhein-Kreis/Berlin Bijan Djir-Sarai wurde am Samstag in Berlin zum FDP-Generalsekretär gewählt. Leidet nun seine Arbeit in der Heimat? Der 45-Jährige verneint das klar.

(jasi/AFP)

Der Blick auf seinen Instagram-Kanal hätte gereicht, um herauszufinden, dass es ein besonderes Wochenende für Bijan Djir-Sarai war. Rund 50 Storys postete der FDP-Chef im Rhein-Kreis Neuss allein im Laufe des Samstags. Aus gutem Grund: Schließlich wurde der Außenpolitiker an jenem Tag offiziell zum Generalsekretär gewählt. Der 45 Jahre alte Bundestagsabgeordnete erhielt auf dem Parteitag der Liberalen in Berlin 521 der 585 abgegebenen Stimmen und damit 89 Prozent. Djir-Sarai hatte das Amt in den vergangenen Monaten bereits kommissarisch ausgeübt, nachdem der vorherige Generalsekretär Volker Wissing den Posten mit der Ernennung zum Bundesverkehrsminister aufgegeben hatte.

„Der Weg hierhin war auch für mich persönlich ein langer Weg“, sagte Djir-Sarai in seiner Rede vor den Delegierten. „Ich bin nicht in einer Demokratie zur Welt gekommen. Meine Kindheit im Iran war geprägt durch eine Diktatur und einen grauenhaften Krieg.“ Mit dieser Erfahrung wisse er „sehr genau um den Wert gesellschaftlicher und persönlicher Freiheit“. Djir-Sarai soll sich nun um die inhaltliche Profilierung der FDP kümmern – und dafür sorgen, dass die Liberalen als eigenständige Partei erkennbar bleiben.

Aber bedeuten mehr Aufgaben in Berlin nun auch weniger Zeit, sich als Vorsitzender des FDP-Kreisverbandes einzubringen? Djir-Sarai verneint dies klar: „Wer seine Wurzeln vernachlässigt, der ist verloren. Die entscheidende politische Arbeit fängt immer lokal an“, sagt er und betont zudem seine Funktion als Bundestagsabgeordneter für Dormagen, Grevenbroich, Neuss und Rommerskirchen.