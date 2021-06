Netzwerk zwischen NRW und Tokio : Wirtschaft: Rhein-Kreis Neuss vertieft Beziehungen zu Japan

Rhein-Kreis Der Rhein-Kreis Neuss wird Teil des geplanten Unterstützungsnetzwerks in NRW für japanische Unternehmen. Bereits jetzt gibt es gute Kontakte nach Japan. Das soll ausgebaut werden - mit konkreten Zielen.

Zahlreiche Projektpartner, darunter die Kreiswirtschaftsförderung, verfolgten die Unterzeichnungszeremonie live im Internet. „Wir freuen uns, Teil des Vorhabens zu sein und gemeinsam den Marktzugang sowie die Einbindung in das lokale Ökosystem für japanische Unternehmen in der Region weiter zu erleichtern“, erklärt Kreisdirektor Dirk Brügge. Der Kreis ist genauso mit von der Partie wie die Städteregion Aachen sowie die Städte Köln, Krefeld, Düsseldorf, Essen und Bochum. Die Partner bilden mit Unterstützung ihrer Wirtschaftsförderungen ein Unterstützungsnetzwerk für kleine und mittlere Unternehmen aus Tokio an Rhein und Ruhr.