Kommentar : Das Potenzial des Pokalfinales heben

Meinung Rhein-Kreis Neuss Im Vorfeld des Finales im Kreispokal musste sich der Fußballkreis Grevenbroich/Neuss viel Kritik anhören für die Terminauswahl. Ein Kommentar.

Weder beim VfL Jüchen/Garzweiler noch beim SC Kapellen stieß der Ostermontag auf große Gegenliebe. Aus Sicht der Vereine gab es einige Gründe, die gegen das Endspiel in Holzheim an diesem Tag sprachen. Klar, es lässt sich nicht jedem recht machen, aber eine solche Partie parallel zu einem kompletten Spieltag von der Bezirksliga hinunter bis zur Kreisliga C anzusetzen, spricht in der Tat nicht für große Weitsicht. Dass bei bestem Frühlingswetter dennoch knapp über 700 Zuschauer zur Johann-Dahmen-Sportanlage pilgerten, zeigt welches Potenzial diese Veranstaltung hat. Der Fußballkreis sollte alles daransetzen, es nächstes Jahr wieder ganz zu heben. David Beineke