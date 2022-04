Café zu Tulpenfeld in Korschenbroich : Lebensfreude im Einklang mit der Natur

Serie Rhein-Kreis Das Café zum Tulpenfeld überzeugt mit Frühstück, Backwaren nach alten Rezepten und kleinen Speisen. Gemeinsam mit seinen Geschwistern Margarete (62) und Michael (65) führt Andreas Wegel (56) den Familienbetrieb.

Alljährlich im April und Mai wiederholt sich das Schauspiel. Farbenfrohe Streifen ziehen sich über die weiten Ackerflächen westlich von Neuss , locken Sehleute und Fotografen gleichermaßen an: die Tulpenfelder. Sie sind der Namensgeber für dieses Café auf dem „platten Land“. Spaziergänger und Radler, PS-Ausflügler und Golfer steuern diese unaufgeregte Oase auf dem Rittergut Birkhof an. „Wir haben eine Toplage“, sagt Andreas Wegel, „unsere Gäste reisen innerhalb eines Radius von 30 Kilometer an.“ Gemeinsam mit seinen Geschwistern Margarete (62) und Michael (65) führt der 56 Jahre alte gelernte Koch und Hotelfachmann das „Café Zum Tulpenfeld“ bereits seit 35 Jahren als Familienbetrieb.

Das mittelalterliche Rittergut gehört zu Lüttenglehn und ist somit Teil der Stadt Korschenbroich, die dort mit Kaarst und Neuss ein Drei-Städte-Eck bildet. Weit in der Region bekannt ist der Golfpark mit zwei öffentlichen 9-Loch-Anlagen und einem 18-Loch-Meisterschaftsparcour. Das soziale Herz des Ensembles bildet die Gastronomie mit dem Restaurant „Im Rittergut Birkhof“ und dem benachbarten „Café Zum Tulpenfeld“, das 1987 in einem historischen Giebelspeicher einzog und dessen Schmuckstück die große Sonnenterrasse mit bis zu 120 Plätzen am Birkhof-Teich ist: Lebensfreude im Einklang mit der Natur.

Das „Café Zum Tulpenfeld“ ist ein Angebot für den helllichten Tag – montags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr; die Frühstücksvariationen und die große Kuchenauswahl sind die Favoriten der Gäste. Preislich geht‘s mit 8,90 Euro für ein Englisches Frühstück (Ham & Eggs, Tomate, Weißbrot) los und endet bei 14 Euro für den Gourmet-Genuss (Platte mit Käse, Aufschnitt, Fleischsalat, Brotkorb, Quark, Konfitüre, Ei und Orangensaft). Für das Kännchen Kaffee dazu werden 4,10 Euro aufgerufen. Der Renner ist seit 25 Jahren das große Frühstücksbüffett am Sonntag (18 Euro). „Das ist immer ausgebucht“, sagt Wegel, eine frühzeitige Reservierung empfehle sich. Der Nachmittag ist Kaffee- und Kuchen-Zeit. Besonders gefragt sind die Backwaren nach alten Rezepten. Diese Kuchen werden ebenfalls im Familienbetrieb produziert, Konditormeister Michael Wegel backt und verkauft sie auch in der Konditorei an der Michaelstraße in Neuss.