Digitaler Pass : Impfzentrum im Rhein-Kreis Neuss sendet Impfpass-Code automatisch zu

Rhein-Kreis Neuss Wer seine Impfung im Impfzentrum im Rhein-Kreis Neuss erhalten hat, bekommt den erforderlichen Code automatisch zugeschickt.Der digitale Impfpass soll eine Ergänzung zum gelben Impfausweis aus Papier sein.

Das teilt der Kreis mit. Das Impfzentrum des Rhein-Kreises Neuss und der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein versendet den Code demnach unaufgefordert an alle dort vollständig Geimpften, sobald die technischen Voraussetzungen geschaffen sind. Künftig sollen Impflinge den QR-Code dann unmittelbar vor Ort bei der Zweitimpfung im Impfzentrum erhalten.

Der digitale Impfpass soll eine Ergänzung zum gelben Impfausweis aus Papier sein. Benötigt wird die neue App „CovPass“ oder die bereits bekannt Corona-Warn-App. Damit kann dann ein Code gescannt werden, der den digitalen Impfpass enthält. Auch Ärzte und Apotheken können ein entsprechendes Zertifikat erstellen. Viele Apotheken wollen dies ab dem 16. Juni anbieten, wie die Branchenvereinigung ankündigt. Welche Ärzte ab wann das Zertifikat ausstellen, sollten Interessenten am besten vorab in Erfahrung bringen.