Topsport in Dormagen : Jugend-Handball: Das Beste vom Besten

Linksaußen Felix Böckenholt spielt mit der männlichen B-Jugend des TSV Bayer Dormagen um den DM-Titel. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Die männliche A- und die B-Jugend spielt am Wochenende in Dormagen ihre Deutschen Meister aus. Dabei geht es zweimal gegen die Füchse Berlin Reinickendorf.

(sit) Mehr und besserer Jugend-Handball geht einfach nicht – und das quasi vor der eigenen Haustür: Am Wochenende richtet der TSV Bayer Dormagen das Final-Four-Turnier der B-Jugend aus. Und die A-Jugend ermittelt ihren Deutschen Meister ebenfalls im TSV Bayer Sportcenter. Auf diese Weise stehen am Samstag und Sonntag fünf Spiele auf dem Programm. Aufgrund der positiven Entwicklung der 7-Tage-Inzidenz können bis zu 1000 Handballfans vor Ort dabei sein.

Bemerkenswert: Die „Jung-Wiesel“ vom Höhenberg sind in Dormagen die einzige Nachwuchsvertretung eines Zweitligisten, die den Einzug ins DM-Finale anstrebt. Bei den übrigen Teilnehmern handelt es sich jeweils um die B-Jugend der Erstliga-Klubs Füchse Berlin, Rhein-Neckar Löwen und MT Melsungen. Im ersten Halbfinale kommt es dabei wiederum zu einem Vergleich zwischen dem TSV Bayer Dormagen und den Füchsen Berlin Reinickendorf. In der A-Jugend standen sich die Klubs am Montag im Final-Hinspiel um den DM-Titel in der Bundeshauptstadt gegenüber. Während in dieser Altersklasse aufgrund des deutlichen 38:25-Heimerfolges der Spree-Handballer bereits eine Vorentscheidung gefallen ist, hofft Dormagens B-Jugend-Coach Peer Pütz natürlich auf einen anderen Ausgang: „Die Berliner besitzen auch eine körperlich starke B-Jugend, deshalb gehen wir sicher nicht als Favorit in die Begegnung. Aber natürlich werden wir in heimischer Umgebung alles versuchen, um gegen die kompakte 6:0-Abwehr des Kontrahenten gute spielerische Lösungen zu finden.“

Info So sieht das Wochenende im Jugend-Handball aus Spielplan Final Four B-Jugend Samstag, 12. Juni 1. Halbfinale: Füchse Berlin - TSV Bayer Dormagen, 15 Uhr 2. Halbfinale: Rhein-Neckar Löwen - JSG Melsungen/Körle/Guxhagen, 17.30 Uhr Sonntag, 13. Juni 10 Uhr: Spiel um Platz 3 12.30 Uhr: Finale Im Anschluss an das Finalspiel der B-Jugend und die Siegerehrung findet ein neuer Einlass statt. Final-Rückspiel A-Jugend Sonntag, 13. Juni 16 Uhr: TSV Bayer Dormagen - Füchse Berlin Alle Spiele live auf Sportdeutschland.tv. Hinweis: Wegen Corona gelten an beiden Tagen bestimmte Regeln: Wer bei den Turnierspielen dabei sein will, muss den Nachweis über einen negativen Schnelltest (48 Stunden Gültigkeit) am Eingang vorweisen, Selbsttests können nicht akzeptiert werden. Darüber hinaus müssen Masken auch während des Spiels getragen werden. Wegen der weiterhin notwendigen Nachverfolgung sind Stehplätze nicht zulässig. Karten gibt es nur über die Online-Plattform Ticketmaster

Die Dormagener können fast in Bestbesetzung antreten, nur Jakob Speth steht nicht zur Verfügung. Der starke Rückraumspieler hatten bei seinem Einsatz für die A-Jugend gegen TuSEM Essen einen Kreuzbandriss erlitten. „Er fehlt uns, aber wir mussten auch schon in der Folge ohne ihn auskommen“, sagt Pütz. Sollten seine Schützlinge ins Finale kommen, wäre ihm der Gegner egal: „Alle Mannschaften, die im Halbfinale stehen, haben ihre Qualitäten. Wir konzentrieren uns daher nur auf uns.“

Für die A-Jugend steht das letzte Spiel ihrer überaus erfolgreichen Saison am Sonntag (Anwurf 16 Uhr) auf dem Plan. Vorher blickt Trainer David Röhrig noch mal zurück auf den misslungenen Wochenanfang: „Ein, zwei Tage hing das Ergebnis des Hinspiels in den Köpfen. Klar, alle waren enttäuscht darüber, dass wir so deutlich dominiert wurden.“ Letztlich wüssten jedoch alle, fügt er an, dass eine Deutsche Vizemeisterschaft sich durchaus sehen lassen könne. Für ihn steht außer Frage, dass sich seine talentierte Truppe so aus der Saison verabschieden werde, „wie sie es sich selber schuldig ist: mit einer Topleistung! Die Mannschaft wird noch einmal alles versuchen, um die Füchse am Sonntag zu schlagen.“