Landtagswahl 2022 in Neuss : Schommers will im Land gestalten

Neuss Thomas Schommers (FDP) will am 15. Mai in den NRW-Landtag gewählt werden. Er wird auf Listenplatz 109 geführt. Präsenz zeigen, präsent sein und mit Inhalten überzeugen – das ist für den FDP-Direktkandidaten nun von besonderer Bedeutung im Wahlkampf.

Von Andreas Buchbauer

Er will, das ist das große Ziel. Er kann, das ist seine zentrale Botschaft. Aber wird er auch? Das ist die große Frage. Der Weg in den NRW-Landtag kann für Thomas Schommers (49) bei der Wahl am 15. Mai nur über das Direktmandat führen. Denn sein Platz auf der Landesliste der Liberalen wird hierfür, so viel Blick in die Glaskugel sei erlaubt, nicht ziehen: Schommers wird auf Listenplatz 109 geführt. Präsenz zeigen, präsent sein und mit Inhalten überzeugen – das ist für den FDP-Direktkandidaten im Landtagswahlkreis 45 (Rhein-Kreis Neuss I) daher von besonderer Bedeutung im Wahlkampf. Das gilt sowohl für den klassischen Bürger-Dialog und Infostände als auch für Social Media. Ein Wort taucht dabei immer wieder auf: gestalten.

Thomas Schommers tritt als FDP-Direktkandidat in Neuss an. Foto: Schommers

Genau das ist es, was Schommers will. Zwei Themen nehmen dabei einen besonderen Platz ein: die Energiewende und der Klimaschutz. „Energie ist das zentrale Zukunftsthema für den Wohlstand in unserem Land“, sagt Schommers. Das gelte insbesondere für einen energie-intensiven Standort wie den Rhein-Kreis. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien müsse deutlich vorangetrieben, Hürden müssten aus dem Weg genommen werden. „Wir brauchen mehr Forschung und mehr Kreativität, um das Thema anzupacken. Das will ich fördern.“ Ziel müsse eine stabile und bezahlbare Energieversorgung sein. Von Debatten um einen Wiedereinstieg in die Atomkraft hält Schommers im Übrigen nichts. „Das ist mit mir nicht zu machen.“ Der verheiratete Familienvater betont, dass es immer noch keine Lösung für die Endlagerung von Atommüll gebe und rückt die Zukunft seiner drei Kinder in den Blick. „Ich bin ein großer Freund der Brundtland-Kommission“, sagt er. „Nachhaltige Entwicklung muss gewährleisten, dass die Bedürfnisse der heutigen Generation befriedigt werden, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu beeinträchtigen.“