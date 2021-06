Erschienen in Neuss : Kulturbericht über ein Coronajahr

Neuss Der Jahresbericht Kultur 2020 ist erschienen: Er dokumentiert eine Zeit der Zäsur und präsentiert die Veranstaltungen, die trotz der Pandemie stattfinden konnten. Aber auch die Menschen, die im Hintergrund mithalfen.

Auf 87 Seiten blickt der nun erschienene Kulturbericht zurück auf ein Jahr im Ausnahmezustand, zeigt Museumsbesucher mit Maske, Theater-Aufführungen unter freiem Himmel und andere Veranstaltungen, die digital oder mit Hygienemaßnahmen gelingen konnten. „Wir haben jede Chance ergriffen, um all das, was möglich ist, stattfinden zu lassen“, erzählt Zangs. Der Bericht steht dabei unter dem Thema „menschlich-relevant“. Denn 2020 sei die Bedeutung einer lebendigen Kulturszene neu in das Bewusstsein gerückt. Der Titel weise aber auch auf die Akteure hinter den Kulissen hin. Da waren zum einen die Künstler, die es in jenen Zeiten zu unterstützen und zu fördern galt. Zum anderen gab es die Kulturschaffenden, für die die Pandemie durch häufige Umplanungen und neue kreative Lösungen, die gefunden werden mussten, einen Mehraufwand an Arbeit bedeutete. Befand man sich anfangs in einer Improvisationsmodus, so wandele es sich allmählich in eine Reflektionsphase. Dabei dürfte auch die Digitalisierung im Fokus stehen. Die habe unter anderem eine neue Reichweite eröffnet. So hätte das gestreamte Neujahrskonzehntausende Zuschauer erreicht.