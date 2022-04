Pianistin Aleskandra Mikulska : Dycker Schlosskonzert mit ausgezeichneter Pianistin

Rhein-Kreis Aleksandra Mikulska spielt im historischen Festsaal. Das Programm hat sie an das aktuelle Kriegsgeschehen in der Ukraine angepasst und es nun mit dem Titel „Unter Blumen versenkte Kanonen“ versehen.

Zu einem Klavierkonzert mit der ausgezeichneten Pianistin Aleskandra Mikulska lädt der Förderverein Schloss Dyck für Sonntag, 1. Mai, 11 Uhr, im historischen Festsaal des Schlosses ein. „Im Rausch des Tanzes“ sollte das Programm ursprünglich heißen, doch in Anbetracht des Kriegsgeschehens in der Ukraine hat die Pianistin es noch einmal überarbeitet: „Unter Blumen versenkte Kanonen“ ist nun der Titel des Konzerts, das unter anderem die „Ungarische Rhapsodie“ von Franz Liszt , die „Mazurken“ von Frédérik Chopin sowie Werke von Bach und Haydn enthält.

„Begeisterte Rezensionen über das Spiel von Aleksandra Mikulska kann man zuhauf lesen. Aber nichts ersetzt den eigenen Eindruck“ sagt Birte Wienands, die Vorsitzende des Fördervereins Schloss Dyck. Aleksandra Mikulska ist die Präsidentin der in Darmstadt beheimateten Chopin-Gesellschaft und gilt als eine Meisterin zarter Töne und feinfühlender Temposchwankungen. In Chopins Heimat Warschau aufgewachsen, entwickelte Mikulska schon als Kind eine große Liebe zu dessen Musik. 2005 wurde sie als beste polnische Pianistin ausgezeichnet. Nach Stationen in Mannheim, Karlsruhe und Hannover lehrt sie heute als Professorin für Klavier an der Hochschule für Musik in Dresden.