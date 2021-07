Initiative „Kurve kriegen“ im Rhein-Kreis Neuss : Kampfansage gegen Jugendkriminalität

Rhein-Kreis Das nordrhein-westfälische Innenministerium verstärkt sein Engagement gegen Jugendkriminalität. Die Initiative „Kurve kriegen“ erhält anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens zwölf neue Standorte – der Rhein-Kreis Neuss ist einer davon.

Ziel der Initiative „Kurve kriegen“, die im Sommer 2011 mit damals acht Standorten begann, ist es, Intensivtäter-Karrieren zu verhindern. Stark kriminalitätsgefährdete junge Menschen sollen „wieder auf Kurs gebracht“ und unterstützt werden, diesen neu eingeschlagenen Weg beizubehalten. Pädagogische Fachkräfte arbeiten dabei Hand in Hand mit Kriminalbeamten zusammen. „Kurve kriegen“ schweiße Jugendhilfe und Polizei zu Expertenteams zusammen. „In dieser Form einzigartig in Deutschland“, sagt Innenminister Herbert Reul.

Acht der zwölf neuen Standorte haben am Donnerstag ihre Arbeit aufgenommen. Neben dem Rhein-Kreis handelt es sich dabei um die Kreispolizeibehörden Viersen, Warendorf, Steinfurt, Krefeld, Rhein-Sieg-Kreis, Unna und Borken. Die übrigen vier Standorte Coesfeld, Gütersloh, Heinsberg und Soest werden voraussichtlich im August dieses Jahres an den Start gehen. Insgesamt ist die Initiative dann in 35 Polizeibehörden in NRW vertreten und dort jeweils in der Direktion Kriminalität verortet.