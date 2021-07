Neues Bündnis im Rhein-Kreis Neuss : Kommunen bilden Allianz für Nachhaltigkeit und Klima

Rhein-Kreis Inhaltlich orientiert sich die Kooperation an den Zielen des Pariser Klimaabkommens und der Agenda 2030. Neuss ist allerdings noch nicht dabei.

Der Finanzausschuss des Rhein-Kreises hatte in seiner Sitzung am 11. März dieses Jahres beschlossen, Mittel in Höhe von 1,2 Millionen Euro für die Umsetzung der Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung der Klimabilanz in den Kreishaushalt einzustellen. In der Allianz werden die kreisangehörigen Kommunen durch ihre Klimaschutzmanager vertreten. Den Vorsitz übernimmt zunächst die Stadt Dormagen, die bereits seit dem Jahr 2011 mit Lena van der Kamp eine Klimaschutzbeauftragte hat. Sie hat es geschafft, Dormagen im März zur offiziellen „Global Nachhaltigen Kommune“ zu machen – als einzige im Rhein-Kreis. Strategischer Partner der Allianz ist die EnergieAgentur.NRW. Die allerdings soll nach dem Willen der Landesregierung nach über 30 Jahren Ende 2021 aufgelöst werden. Kreisdirektor Dirk Brügge betonte: „An die Stelle der Energieagentur wird eine neue Landesgesellschaft treten.“ Ausschussmitglied Annette Kehl (Bündnis 90/Die Grünen) begrüßte die Allianz, fragte aber: „Warum ist die Stadt Neuss nicht dabei?“ Dirk Brügge hofft im Verlauf der Prozesse noch auf eine Teilnahme: „Neuss hat die Allianz befürwortet, macht aber wegen ‚fehlender Zielvorgaben‘ noch nicht mit.“