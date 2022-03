Niederlassung Neuss : Commerzbank - Boom bei Aktien und Immobilien

Neuss Die Commerzbank Neuss hat 2021 eine deutlich gestiegen Nachfrage nach Wertpapieren und Baufinanzierungen verzeichnet. Der Bankalltag wird zudem immer digitaler.

Die Commerzbank Neuss hat ihre Jahresbilanz vorgelegt. Demnach hat eine hohe Nachfrage nach Wertpapieren und Baufinanzierungen das Geschäftsjahr 2021 geprägt. Heribert Bohnen, Niederlassungsleiter Privat- und Unternehmerkunden Neuss, spricht von starkem Wachstum. Besonders Wertpapiersparpläne waren beliebt: Ihre Zahl wuchs um 18 Prozent. „Unsere Kunden trauen sich zunehmend an das Thema Geldanlage heran“, erklärt Bohnen. „Das ist durch die hohe Inflation auch dringend notwendig. Wer sein Geld unverzinst auf dem Girokonto liegen lässt, verliert noch mehr Vermögen als in den vergangenen Jahren.“ Bei der Geldanlage zeige sich ein klarer Trend: Mehr als die Hälfte des bankweiten Fondsvolumen ist bereits in nachhaltigen Produkten investiert. Das teilt die Commerzbank mit.

Heribert Bohnen leitet die Commerzbank in Neuss. Foto: Commerzbank

Nachhaltigkeit sei auch in weiteren Bereichen ein großes Thema. Beispiel Bauen und Renovieren: Inzwischen habe bereits mehr als jeder vierte Neuabschluss eine „grüne Baufinanzierung“, die einen Zinsrabatt für Energieeffizienz gewähre. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in Neuss neue Baufinanzierungen in Höhe von 227 Millionen Euro abgeschlossen, das sind 11,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Der Bankalltag wird zudem immer digitaler. „Während wir zu Geldanlage und Baufinanzierungen viele Beratungsgespräche führen, erledigen unsere Kunden ihre alltäglichen Bankgeschäfte immer häufiger digital“, erklärt Bohnen. Deutschlandweit nutzen 1,8 Millionen Commerzbank-Kunden die Banking-App, in Neuss stieg die Zahl der Banking-App-Nutzer im vergangenen Jahr um 15,3 Prozent. „Das Smartphone ist längst zur Bank für die Hosentasche geworden“, betont Bohnen. Die App werde dabei stetig erweitert. Die Finanzanalyse etwa katalogisiere Einnahmen und Ausgaben – und helfe Kunden dabei, ihr Ausgabeverhalten besser zu überblicken. Mit einem CO 2 -Rechner können Kunden zudem berechnen, wie hoch der persönliche CO 2 -Ausstoß ist.

Auch im Firmenkundengeschäft hat die Nutzung digitaler Anwendungen laut Commerzbank stark zugenommen. 2021 sei bereits jeder zweite Geldmarktkredit online abgeschlossen worden. „In die Coroporate-Banking-App für Firmenkunden haben wir neue Funktionen wie den FX Live Trader für den Devisenhandel integriert“, erklärt Carsten Hoffmann, der für das Firmenkundengeschäft in Neuss zuständig ist. „Darüber hinaus können Firmenkunden Dokumente nun auch per digitaler Signatur rechtsgültig unterzeichnen.“

Infolge der Corona-Pandemie prägten 2021 vor allem Engpässe bei Lieferketten das Geschäft des Mittelstands. „Die meisten Unternehmen sind jedoch gut durch die Krise gekommen und investieren auch wieder, insbesondere in Betriebsmittel wie Maschinen und Lagerhallen“, teilt Hoffmann mit. Das Kreditvolumen der Commerzbank Neuss legte um zehn Prozent zu.

Im Zuge ihrer „Strategie 2024“ stellt sich die Commerzbank neu auf. Dazu zählen jedoch auch Filialschließungen. In der Niederlassung Neuss bleiben im Kreis die Standorte Neuss (Markt), Meerbusch und Kaarst erhalten.

(NGZ)