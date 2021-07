Entscheidung im Rhein-Kreis Neuss : Freier Eintritt im Kreismusem Zons

Rhein-Kreis Die Regelung gilt zunächst für ein Jahr. Anschließend wird die Kreisverwaltung einen Erfahrungsbericht vorlegen. Doch es wurden auch Bedenken geäußert.

Beginnend mit dem 1. September können alle Besucher die Dauer- und Wechselausstellungen im Kreismuseum Zons kostenfrei genießen. Diese Regelung gilt zunächst für ein Jahr. Anschließend wird die Kreisverwaltung einen Erfahrungsbericht vorlegen, der dann die Basis bildet, für die Entscheidung der Politik, ob die Eintrittsfreiheit fortgeführt wird oder nicht. Dieser Beschluss passierte mit breiter Mehrheit am Mittwoch den Kreistag. Einzig die Fraktion UWG/Freie Wähler/Zentrum stimmte nicht zu.

Zuvor hatte in der Debatte die Kreistagsabgeordnete Martina Flick die Bedenken ihrer Fraktion noch einmal dargelegt, dass auch ein kostenfreier Zugang nicht mehr Menschen in Kultureinrichtungen locke. Diese Erkenntnis sei bei vergleichbaren Angeboten, zum Beispiel am Kulturzentrum Sinsteden (Rückriem-Hallen), längst gemacht worden. Dort haben Gäste bereits seit dem Sommer 2018 freien Eintritt.