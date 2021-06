Leichtathletik in Dormagen : Olympia-Qualifikation knapp verpasst, Spill hofft aber noch

Dormagen Bei einem kurzfristig organisierten Qualifikationslauf in Frankfurt-Niederrad lief die 800-Meter-Spezialistin zwar wieder eine Topzeit, doch in der Weltrangliste brachte das die Dormagenerin nicht entscheidend nach vorn. Ein kleines Hintertürchen gibt es aber noch.

Tanja Spill hat bis zuletzt alles gegeben, doch Stand Mittwochnachmittag ist die 800-Meter-Spezialsitin vom TSV Bayer Dormagen bei Olympia in Tokio nicht dabei. Weil sie weder für das Meeting in Luzern noch für das in Valencia einen Startplatz erhalten hatte, organisierte sie mit ihrem Umfeld, unterstützt von Georg Schmidt (Mittelstrecken-Bundestrainer der Männer), für Dienstag noch in Windeseile einen offiziellen Qualifikationslauf in Frankfurt-Niederrad. Dass sie dort die direkte Norm von 1:59,50 Minuten schaffen würde, war eher unwahrscheinlich. Allerdings reichte auch ihre Zeit von 2:01,71 Minuten nicht, um sich in der Weltrangliste nach vorne zu schieben.