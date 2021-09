Aktuelle Corona-Zahlen für den Rhein-Kreis : Inzidenzwert sinkt wieder unter 100

Rhein-Kreis Die Zahl der Corona-Infizierten ist im Rhein-Kreis Neuss zwar leicht angestiegen, dafür gibt es positive Nachrichten in Bezug auf den Inzidenzwert. Der ist nämlich wieder unter 100 gesunken. Die Zahlen im Überblick.

Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 1720 Personen (1692) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Hiervon befinden sich 22 (20) in einem Krankenhaus. Unverändert 360 Menschen sind an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Kreisweit 19.004 Personen (18.983) sind wieder von der Infektion genesen. Das teilte der Kreis am Sonntag mit.