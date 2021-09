Fußball-Landesliga : Nächster Topgegner für den SC Kapellen

Nach dem Derby am vorigen Wochenende stehen für die Holzheimer SG (weiße Trikots) in Düsseldorf und für den SC Kapellen daheim gegen Rath die nächsten Aufgaben an. Foto: Anxreas Woitschützke

Rhein-Kreis Die Landesliga-Fußballer des SCK sollten die Derbyniederlage gegen Holzheim schnell aus den Köpfen bekommen, denn am Sonntag ist der Rather SV zu Gast. Die HSG möchte den Derby-Rückenwind beim SC SW Düsseldorf nutzen.

SC Kapellen (9.) – Rather SV (2.). Die beiden Niederlagen gegen den Titelanwärter 1. FC Viersen (2:3) und gegen den Lokalrivalen Holzheim (1:2) haben die Kapellener zwar kolossal geärgert, doch der neue SCK-Coach Björn Feldberg sieht noch keinen Grund, mit seiner Mannschaft hart ins Gericht zu gehen. „Ich bin mit den Leistungen zufrieden. Das war jeweils sehr unglücklich und wir waren nicht schlechter als die Gegner. Ich weiß, an welchen ein, zwei Stellschrauben ich drehen muss, da sind wir noch ganz entspannt“, erklärt Feldberg. Das Problem ist nur, dass das stramme Startprogramm den Erftstädtern am Sonntag die nächste bockstarke Mannschaft beschert. Im Rather SV ist ein weiterer Aufstiegsanwärter im Jupp-Breuer-Stadion zu Gast. Die Gäste, die in Gestalt von Christos Pappas und Timo Welky zwei Spieler mit SCK-Vergangenheit in ihren Reihen haben, sind mit sieben Zählern auch entsprechend stark in die Spielzeit gestartet. Dennoch sieht Feldberg die Seinen imstande, Zählbares einzufahren. Auch wenn er die Lage noch recht entspannt sieht, täte ein Sieg aus seiner Sicht sehr gut. „Wir dürfen zwar nichts dramatisieren, aber bei einer Niederlage gegen Rath, geht es in eine Richtung, die wir nicht wollen“, sagt Feldberg. Neben den Ausfällen der beiden wegen ihrer Platzverweise in Holzheim gesperrten Germanos Ioannidis und Celal-Can Yücel sind noch ein paar Spieler angeschlagen. Nachdem Stürmer Alexander Hauptmann gegen die HSG doch nicht spielen konnte, hofft er gegen Rath auf ein Comeback.