Viel los auf Gut Gnadental : Dieser Tandem-Tag bleibt im Gedächtnis

Gnadental Das integrative Sportfest auf Gut Gnadental übertraf nach anderthalbjähriger Zwangspause am Samstag alle Erwartungen. Mit so vielen Besuchern hatten die Veranstalter nicht gerechnet. Es gab viele Aktionen zum Mitmachen und Bestaunen.

„Schön, Dich wiederzusehen.“ Johannes, der bei den Handikaps des TC Grün-Weiss Neuss Tennis spielt, sprach gelassen aus, was als Motto über dem nachgeholten Tandem-Tag auf Gut Gnadental hätte stehen können. „Es tut gut, wieder unter Menschen zu sein und nicht nur in Videokonferenzen mit ihnen zu sprechen,“ brachte es Reiner Breuer auf den Punkt, bevor sich der Neusser Bürgermeister mit einem Dutzend weiterer Tandems auf die obligatorische Eröffnungsrunde entlang der Erft machte.

Die Tour, angeführt von Agnes Werhahn, der inzwischen zum x-ten Mal reaktivierten, auf Ewigkeit erfolgreichsten Voltigiertrainerin der Welt, war schneller zu Ende als geplant. Doch Langeweile kam keine auf in der Wartezeit bis zum Anpfiff des integrativen Fußballspiels auf der Obstwiese – und auch in keinem anderen Moment der sechsstündigen Veranstaltung, die aller Skepsis zum Trotz tatsächlich wieder zum Familienfest wurde. Schließlich gab es so viel zu tun, so viel auszuprobieren, so viel zu sehen. Und vor allem: so viel zu reden.