Hockey : Der Auftrag des HTC in Köln lautet Sieg

Die Neusser Gracjan Jarzynski, Abbas Haider und Carsten Merge (v.l.) verteidigen erfolgreich ihr Tor im mit 6:1 gewonnenen Heimspiel gegen den Bonner THV.. Foto: A. Woitschützke

Neuss Nach der vor mehr als 600 Zuschauern mit 6:1 gewonnenen Auftaktgala gegen den Bonner THV tritt Hockey-Zweitligist HTC SW Neuss nun zum Charaktertest beim Marienburger SC an.

Als Spitzenreiter laufen Jan Mausberg, Ivo Otto, Abbas Haider & Co. am Samstag (17 Uhr) an der Schillingsrotter Straße im zum etwas feineren Kölner Stadtbezirk Rodenkirchen gehörenden Marienburg auf. Klar, nach einem Spiel hat das nicht allzu viel zu bedeuten, doch gut getan hat das Hockey-Fest zum Start der gar nicht mal so kleinen Schwarz-Weiß-Familie schon. Natürlich weiß HTC-Trainer Matthias Gräber das Ergebnis gegen den am Schluss überforderten Neuling richtig einzuordnen, „aber du musst so ein Spiel auch erst mal auf diese Art und Weise gewinnen.“

Zwischen den beiden Wochenenden regierte an der Jahnstraße freilich der Blues, denn auf den Kraftakt gegen Bonn folgte Leere – nicht im Kopf, aber in der Batterie. Gesundheitlich angeschlagen agierte die halbe Mannschaft auf Sparflamme, sogar den Coach hatte es erwischt. Am Freitag stellte Gräber mit leicht belegter Stimme fest: „Die Vorbereitung war durchwachsen.“ Als Stimmungskiller erwies sich zudem die personelle Lage: Max Huberts zuletzt chronischen Handprobleme sind die Folge einer schon vor rund zwei Wochen erlittenen Fraktur. Der Abwehrchef trägt nun für zehn Tage eine Gipsschiene und geht am Mittwoch ins MRT (Kernspintomografie). Obwohl er mit seiner Verletzung gegen Bonn unter starken Schmerzen noch gespielt hatte, fällt er damit für gut zwei Wochen aus. Auch der ebenfalls in der Defensive eingesetzte Carsten Merge muss mit einer Oberschenkelzerrung passen. Ärgerlich, für den Coach aber kein Grund, um seinen verdienten Nachtschlaf zu fürchten: „Da müssen halt andere in die Bresche springen. Wir bauen ein bisschen um, dann passt das schon.“

Info MSC-Anlage liegt an der Schillingsrotter Straße Auswärtsspiel Der Eintritt am Samstag kostet 5 Euro, für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahren ist der Eintritt frei. Adresse Schillingsrotter Straße 99, 50996 Köln

Die (kleinen) Rückschläge treffen sein Team indes zur Unzeit, gehört der MSC, gecoacht vom bis 2014 zuerst als Spieler und dann auch als Trainer der Bundesliga-Damen in Neuss beschäftigten Simon Starck, doch nicht unbedingt zu den Lieblingsgegnern der Neusser. „Ich weiß nicht warum, aber die liegen uns einfach nicht“, bestätigt Gräber und erinnert an die mühsamen Siege seiner Truppe in der vergangenen Saison: 4:2 zu Hause, 3:2 in Marienburg. Auch in der Vorbereitung zu dieser Spielzeit musste sich Schwarz-Weiß in Köln nach einer 3:1-Führung mit einem 3:3-Unentschieden begnügen. An der Zielsetzung des Trainers ändern diese eher trüben Erfahrungen allerdings gar nichts: „Wir haben uns nur auf unsere Aufgabe zu konzentrieren. Und die lautet: Sieg in Marienburg.“