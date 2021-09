Voltigieren : CHIO Aachen: Sieg für Derks im Einzel und Nationenpreis

Neuss Nur im Pas-de-Deux musste sich die Dormagenerin mit Johannes Kay und ihrem Pferd Humphrey Bogart im Finale hauchdünn geschlagen geben.

Hocherfolgreiches Wochenende für die Voltigierer des RSV Neuss-Grimlinghausen beim CHIO in Aachen: Janika Derks sicherte sich zum dritten mal in Folge den Sieg bei den Damen. Die 31-Jährige voltigierte mit ihrem Pferd Dark Beluga sowie Longenführerin Barbara Rosiny zu 8,462 Punkten. Das war der deutliche Sieg vor ihrer ehemaligen Vereinskollegin Pauline Riedl. Die Maschinenbau-Studentin, die in Aachen lebt und trainiert, landete bei ihrem „Heimspiel“ in der Soers mit 7,855 Punkten auf Rang zwei und verwies damit die WM-Siebte Alina Roß aus dem mecklenburgischen Userin auf Rang drei (7,69). Im Pas-de-Deux hatte sich das Duo Janika Derks und Johannes Kay im ersten Durchgang den ersten Rang erkämpft. Im Finale mussten sich die Neusser mit ihrem Pferd Humphrey Bogart und Longenführerin Nina Vorberg hauchdünn geschlagen geben. Die Vize-Weltmeister Chiara Congia und Justin van Gerven sicherten sich den Tages- sowie den Gesamtsieg. Einen überragenden Abschluss feierte Janika Derks schließlich im Nationenpreis. Hier siegte die Dormagenerin als Teil von Team Deutschland I – gemeinsam mit Jannik Heiland und dem Team Fredenbeck. Die Equipe um Bundestrainerin Ulla Ramge kam gesamt auf 26,636 Punkte und verwies damit Deutschland II (Team Köln Dünnwald, Pauline Riedl und Thomas Brüsewitz) auf Platz zwei (25,845).