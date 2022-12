Mittwochnacht in Breitscheid Unbekannte sprengen Geldautomaten

Erneut haben unbekannte Automatensprenger in Ratingen zugeschlagen – diesmal geschah es bei Kaufland in Breitscheid. Wie die Polizei berichtete, haben in der Nacht zu Mittwoch Kriminelle in dem Einkaufscenter einen Geldautomaten zur Explosion gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.