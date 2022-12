Kultur in Ratingen Adventskonzert in der Christuskirche

Info

Jahrelang fristete die Romantische Orgel in der Christuskirche ein eher stilles Leben – stumm, verkannt, hoffnungslos. Dann kam Schwung in ihr Leben, Geld auf den Tisch und handwerkliche Kunst ans Instrument. Sie wurde restauriert. Viele Homberger erwarteten den ersten Advent 2017 mit großer Spannung. An diesem Tag nämlich wurde die restaurierte Romantische Orgel in einem festlichen Gottesdienst wieder eingeweiht.