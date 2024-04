Noch zwei Saisonspiele Handballer sind im Endspurt

Es wird schwer für den TuS 08 Lintorf, den erfeulichen fünften Oberligaplatz in den letzten beiden Saisonspielen zu verteidigen. Am Samstag geht es ins Nachbarderby zu Mettmann-Sport (17 Uhr, Herrenhaus) und zum Saisonausklang am 4. Mai kommt der Meister Unitas Haan an die Gothaer Straße. Der HSV Überruhr und der TB Wülfrath sitzen den Lintorfern mächtig im Nacken, auch diese beiden Traditionsvereine wollen im oberen Drittel einlaufen.