Blaulichtticker im Erkelenzer Land Einbrecher ergreifen die Flucht

Einbrecher ergreift Flucht Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Samstag, 3. Dezember, gegen 17.45 Uhr an der Straße Am Gladbach in Kleingladbach durch ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus einzudringen. Durch die Geräusche wurden die Bewohner auf den Eindringling aufmerksam und schalteten das Licht ein. Aufgrund dessen flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.