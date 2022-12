Diebstahl in Brüggen-Born Fernseher und Armaturen aus Hotel gestohlen

In ein leer stehendes Hotel an der Borner Mühle in Brüggen-Born sind in der Zeit zwischen Sonntag, 12 Uhr, und Montag, 15 Uhr, Unbekannte eingestiegen. Sie stahlen dort einige Gegenstände. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie vermutet, dass die Einbrecher eine Terrassentür öffneten und so in das Gebäude gelangten, das momentan renoviert wird und keine Gäste beherbergt. Im Hotel bauten die Täter mehrere Fernseher und Badarmaturen ab und nahmen diese mit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen. Wer im Bereich des Tatorts etwas Auffälliges beobachten hat, kann seine Hinweise geben an die Polizei unter der Rufnummer 02162 3770.