Angebot in Lintorf KunstBüdchen hat am Wochenende geöffnet

Lintorf · (RP) Das KunstBüdchen an der Speestraße 43 A in Lintorf hat am Freitag- und Samstagnachmittag, 9. und 10. Dezember geöffnet.

06.12.2022, 15:51 Uhr

Das Kunstbüdchen ist in einem ehemaligen Kiosk untergebracht. Foto: Achim Blazy (abz)