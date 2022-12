Jugendfußball, Regionalliga Klassenerhalt der U15 freut ganz 04/19

Im zweiten Durchgang kombinierten sich Pierre Messerschmid, Bauer und Noel Nowak durch die Hordeler Defensive, ehe Nowak am Keeper scheiterte (47.). Der Coach kritisierte: „Teilweise haben sich in unseren Angriffsbemühungen gewisse Nachlässigkeiten eingeschlichen, sodass Hordel leichte Ballgewinne verzeichnen konnte. Zusätzlich haben wir viel zu viele Standardsituationen ermöglicht.“ Später gewann 04/19 wieder an Stabilität, aber Ucar vergab eine gute Gelegenheit (55.). Weil die Gäste nun sehr offensiv agierten, ergaben sich für die Ratinger immer wieder Kontersituationen. Nachdem der TuS an der Ratinger Abwehr gescheitert war, gelang Kapitän Wilms ein sehenswerter Alleingang, den er mit dem Treffer zum 2:0 (60.) abschloss.