Leichtathletik Das ist neu beim 43. Neujahrslauf

Indes mussten die Organisatoren zum Ende des Sommers eine große Überraschung hinnehmen: Der in der Leichtathletikszene allseits bekannte und als Moderator weithin beliebte Burkhard Swara zieht sich nach vielen Jahrzehnten von der Moderatorenbühne zurück und steht auch dem ASC ab sofort nicht mehr für den Neujahrslauf zur Verfügung. Viele erinnern sich sicher, dass Swara nicht nur über viele Jahre den Neujahrslauf am Mikrofon mit großer Sachkunde begleitet hat, sondern in früheren Jahren auch viele bekannte Leichtathletinnen und Leichtathleten nach Ratingen geholt und die Veranstaltung damit weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt gemacht hat. „Wir sind Burkhardt Swara zu großem Dank verpflichtet und wünschen ihm und seiner Lebenspartnerin in seiner neuen norddeutschen Heimat alles Gute“, sagt Abs.