Am Wochenende Drei Einbrüche im Ratinger Stadtgebiet

Fall zwei Ebenfalls am Freitag sind bislang unbekannte Tatverdächtige im Zeitraum zwischen 17.40 und 23.30 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Neanderstraße in Ratingen Ost eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten die Tatverdächtigen Bargeld. Wie sie in die Wohnung gelangen konnten und wie hoch der entstandene Gesamtschaden ist, wird derzeit noch ermittelt.