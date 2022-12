Ratinger Weihnachtsdorf Eine gelungene Basar-Premiere

Nach dem Aus des karitativen Weihnachtsmarkts auf dem Kirchplatz fand in diesem Jahr erstmalig als Alternative das Weihnachtsdorf statt. Da die Lebenshilfe in den letzten Jahren auch sonst immer eine Hütte bestückte, wo sie selbstgemachte Dinge verkaufte, nahm sie das Angebot eines Standes im Pfarrsaal gerne an. Zu kaufen gab es Kleinigkeiten zur Weihnachtszeit.