Ratingen in der Regionalliga Tennis-Meister in älterer Klasse

Diese startet für die Ratinger mit einem Auswärtsspiel am Samstag in Hamm. Am 9. und 12. Mai jeweils ab 11 Uhr stehen dann die beiden wohl entscheidenden Spiele um den Gruppensieg gegen Köln und Bonn auf dem Programm. Beide am heimischen Götschenbeck. Diese Termine können sich die Freunde hochklassigen Tennis-Seniorensportes bereits in ihrem Kalender vormerken.