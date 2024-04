An(ge)dacht Kleine Töpfe – große Töpfe: Der Blick von außen

Diese Woche erzählte mir ein Kollege, dass bei einem Partnerschaftsbesuch aus der Kirche im Kongo der Gast über die kleinen Töpfe erstaunt war. Er fand es völlig verrückt, dass in der Straße in jedem Haushalt jeder für sich in einem kleinen Topf kocht. In seinem Dorf im Kongo wird immer von einem oder einer in einem riesigen Topf für das ganze Dorf gekocht. Darum ist jeder oder jede nur eine Woche im Jahr mit kochen dran.