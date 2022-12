Nach Trennung vom Stromnetz Unbekannte zünden in Lützerath Trafo und Stromkabel an

In der Nacht zu Mittwoch haben unbekannte Täter in Lützerath am Rand des Tagebaus Garzweiler eine Trafostation und mehrere Stromkabel in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilt, sei durch das Feuer ein „erheblicher Sachschaden“ entstanden. Der Werkschutz des Tagebaubetreibers RWE habe das erste Feuer am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr gemeldet, das zweite Feuer sei schließlich um kurz nach Mitternacht entdeckt worden. Die Werksfeuerwehr habe die Brände löschen können.