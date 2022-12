Infoveranstaltung Praktische Tipps zum Heizen

(RP) Richtiges und cleveres Heizen rückt für viele Ratinger Bürgerinnen und Bürger in diesem Winter angesichts enorm gestiegener Energiepreise verstärkt in den Fokus. Da lohnt es sich gerade jetzt zu Beginn der Heizperiode besonders, sich zu informieren. Gelegenheit hierzu gibt es im Rahmen einer Online-Bürgersprechstunde am Dienstag, 13. Dezember, von 17 bis 18.30 Uhr. Zu dem kostenfreien Angebot laden die Stadt Ratingen und die Verbraucherzentrale NRW gemeinsam ein.