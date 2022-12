Corona-Zahlen im Kreis Mettmann Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern sinkt

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Mittwoch 3037 Infizierte erfasst, 1327 weniger als vor einer Woche. Davon leben in Erkrath 326 (-76), in Haan 236 (-84), in Heiligenhaus 152 (-101), in Hilden 330 (-153), in Langenfeld 354 (-160), in Mettmann 236 (-105), in Monheim 254 (-116), in Ratingen 480 (-280), in Velbert 555 (-215) und in Wülfrath 114 (-35).