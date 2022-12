Fechten Nikolausturnier und Weihnachtsfeier der Ratinger Fechter

Die Fechtabteilung des TV Ratingen hat in der Sporthalle am Karl-Mücher-Weg ihr vereinsinternes Nikolausturnier mit gleichzeitiger Weihnachtsfeier ausgerichtet. Trotz des Wettkampfes der Säbelfechter in fünf unterschiedlichen Altersgruppen herrschte ein fröhliches und kameradschaftliches Miteinander. Sämtliche Turnierteilnehmer feuerten sich gegenseitig an und freuten sich über Erfolge ihrer Mitstreiter. Am Ende gab es strahlende Gesichter, als alle Beteiligten vom Nikolaus Urkunden, Medaillen oder Pokale sowie Schokoladen-Nikoläuse in Empfang nehmen durften. „Wie im Vorjahr war es schön zu sehen, wie stark die Gemeinschaft unter den Fechtern aller Altersklassen ist“, schreibt der TV.