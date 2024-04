Frauenhandball beim TV Ratingen TVR nimmt im letzten Heimspiel Abschied

Wenn die Verbandsliga-Handballerinnen des TV Ratingen (TVR) am Samstag (17.30 Uhr, Gothaer Straße) auf den Wald-Merscheider TV (WMTV) treffen, steht Spielertrainerin Sandra Höfig vor einer ganz besonderen Aufgabe. „Ich habe mich selber dazu entschieden, den Verein am Saisonende zu verlassen“, erklärt Höfig. „Schließlich will ich neben meinem Beruf als Lehrerin auch wieder mehr Zeit für meine Familie haben. Jetzt bin ich gespannt auf mein letztes Heimspiel. Ich werde sehen, was die Situation mit mir macht.“