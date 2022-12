Eishockey, Regionalliga Ice Aliens bezwingen die Eisadler Dortmund mit 3:1

Am Sonntag taten sich Parallelen zum Spiel in Dortmund auf. Auch an diesem Abend war es eine knappe Partie, beide Teams versuchten von Beginn an das Heft in die Hand zu nehmen, und beide Torhüter hatten viele Gelegenheiten ihr Können zu beweisen. Die erste Sturmreihe der Ice Aliens erlegte die Adler im Alleingang, Kevin Wilson schoss alle drei Tore. Durch die gleichzeitige Niederlage der Neuwieder Bären haben die Ratinger den Vorsprung in der Tabelle wieder auf vier Punkte ausgedehnt.