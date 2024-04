Fechten in Ratingen TVR-Fechter holen zwei NRW-Titel

Die TVR-Säbelfechter Niklas Timke und Giovanni La Cognata gewannen in den Altersklassen U13 beziehungsweise U11. Timke setzte sich in einen spannenden Finale mit 10:7 gegen seinen Kontrahenten Jakob Negri vom TSV Bayer Dormagen durch und führt nach seinem Triumph die NRW-Rangliste an. La Cognata gewann sein Finale souverän 10:1 gegen Liam Fanenbruck vom Herner TC und bestätigte damit seine überragende Form aus den vergangenen Turnieren.