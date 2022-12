Pläne für Ratinger Stadtteil Tiefenbroich: Hilfe bei Umfrage 

Die Umfrage selbst läuft bis zum 23. Dezember. Die umfassenden Fragebögen sind mitsamt einem erläuternden Begleitschreiben Ende November an alle Haushalte in Tiefenbroich verteilt worden. Die ausgefüllten Bögen können an drei Rückgabestellen im Stadtteil abgegeben werden: am Sackerhof (Sohlstättenstraße 60) und in Pauls Imbiss (Jägerhofstraße 38) zu den jeweiligen Öffnungszeiten, am Mehrgenerationentreff (Sohlstättenstraße 33c) rund um die Uhr. Dort hängt ein Extra-Briefkasten am Tor. Der Fragebogen kann auch online unter www.tiefenbroich.dorv.de ausgefüllt und abgeschickt werden. Nach Auswertung der Ergebnisse wird es Anfang 2023 eine Info-Veranstaltung in Tiefenbroich geben.