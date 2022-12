Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Mit gestohlener Geldbörse auf Einkaufstour

Geldbörse gestohlen Eine Wegbergerin befand sich am Donnerstagmorgen, 1. Dezember, gegen 10 Uhr in einem Geschäft an der Hauptstraße in Wegberg, als eine junge Frau mehrmals auffallend dicht an ihr vorbeiging. An der Kasse bemerkte die 57-Jährige dann den Diebstahl ihrer Geldbörse aus der Handtasche. Darin befanden sich unter anderem auch Bankkarten, mit denen kurz darauf an mehreren Automaten Geld abgehoben wurde. Die mutmaßliche Täterin hatte ein südosteuropäisches Erscheinungsbild, eine schlanke Statur und war etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß. Sie trug eine dunkle Jacke, eine dunkle Hose und hatte ihre schwarzen Haare zu einem Zopf gebunden. Zudem trug sie ein schwarzes Stirnband. Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 024529200.