Pünktlich zur Zählerablesung in Emmerich Betrüger geben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus

Auch in diesem Jahr möchte der Energieversorger das Infektionsrisiko so klein wie möglich halten, so dass auf das persönliche Abgeben der Zählerstände im Kundencenter möglichst verzichtet werden soll. Eine Ablesekarte kann in den Briefkasten am Eingang des Kundenzentrums an der Wassenbergstraße eingeworfen werden.