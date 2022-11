Im Bildungssystem rumort es nicht erst seit gestern, weil der Bedarf an Lehrkräften die Zahl der Bewerber deutlich übersteigt. Aber wie groß ist der Lehrermangel in der Region tatsächlich? Legt man die sogenannte Personalausstattungsquote zugrunde, die die Bezirksregierung Köln berechnet hat, sieht es gar nicht mal so schlecht aus: An knapp 98,3 Prozent der Schulen im Kreis Heinsberg sind laut dieser Statistik genügend Lehrkräfte vorhanden. Es gibt Ausreißer nach unten wie die Edith-Stein-Realschule in Wegberg mit 84,7 Prozent und Ausreißer nach oben wie das Maximilian-Kolbe-Gymnasium, ebenfalls in Wegberg, mit 117,5 Prozent. Im Nordkreis ist die Mühlenstadt mit einer Quote von insgesamt 101,3 Prozent der Spitzenreiter, das Schlusslicht bildet Erkelenz mit immerhin noch 95,8 Prozent.